Feuerwehrwahlen finden im Corona-Modus statt

Ein durch die Pandemie erzwungener außergewöhnlicher Jahreswechsel und eine noch nie da gewesene Situation am Ende der fünfjährigen Funktionsperiode stehen Niederösterreichs Feuerwehren bevor. Neben den trotz des Lockdowns sehr hohen Einsatzzahlen müssen die Freiwilligen auf der anderen Seite organisatorisch und gesellschaftlich einen extrem eingeschränkter Betrieb hinnehmen. Im Jänner 2021 stehen den 1714 Feuerwehren mit den Neuwahlen ihrer Führungskräfte im verschärften Covid-19-Modus weitere herausfordernde Wochen bevor.

Kurse, Übungen, die im November üblichen Inspizierungen in den Wehren und natürlich auch die Weihnachtsfeiern sind heuer nicht möglich. „Die Wahlen werden aber stattfinden“, kündigt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner unmissverständlich an. Nach dem nö. Feuerwehrgesetz müssen sie zwischen 1. und 30. Jänner abgewickelt werden. Damit das auch in Corona-Zeiten mit entsprechend hohen Sicherheitsstandards nach demokratischen Richtlinien abgeht, wurde zuletzt sogar das Feuerwehrgesetz vom Landtag adaptiert, berichtet der Landesfeuerwehrchef.