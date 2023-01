Feuerwehren ringen mit steigenden Kosten

Also wird der Tankwagen um 100.000 Euro bei einem Feuerwehrausrüster auf die modernen Standards bei LED-Technik, Gerätetransport und in puncto Einsatztechnik und -kommunikation in der Fahrzeugkabine völlig erneuert. Der Stadt Scheibbs bleiben Kosten von rund 300.000 Euro erspart. Landesförderung gibt es für das „Refreshen“, so nennen die Scheibbser ihre Aktion, nicht. Für die Zeit, in der sich der Scheibbser Tanker in der Werkstatt befindet, hat der Landesfeuerwehrverband ein Ersatzauto geschickt.