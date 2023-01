88-Jährigen bestohlen: Polizei sucht Bankomatdieb aus Mödling

Am 8. November 2022, in der Zeit von 12.20 bis 12.45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Wienerstraße im Stadtgebiet von Mödling die Geldbörse eines 88-jährigen Mannes aus dem Bezirk Mödling. In der Geldbörse befanden sich auch Ausweise und zwei Bankomatkarten.

Der Dieb0 hob noch am selben Tag - gegen 12.45 Uhr bei einer Bankfiliale in Mödling und gegen 15.45 Uhr bei einer Bankfiliale in 1140 Wien - mehrmals Bargeld ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.