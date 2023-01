Trafikant in Traiskirchen zweimal in drei Wochen verprügelt

Gleich zweimal in nur drei Wochen wurde ein Trafikant in Traiskirchen (Bezirk Baden) brutal attackiert und verletzt. Am Silvesternachmittag versuchte ein Mann, einen Automaten vor der Trafik zu manipulieren. Als er vom Besitzer zur Rede gestellt wurde, attackierte der Mann den Trafikanten mit Schlägen und Tritten. Dabei erlitt der Traiskirchner eine Jochbeinprellung und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Täter verfolgt

Am 17. Jänner kam es nun erneut zu einem Zwischenfall. Wieder versuchte ein junger Mann, den Zigarettenautomaten durch Schläge dagegen zu manipulieren. Der Trafikant wollte den Mann erneut zur Rede stellen und wurde sofort mit Schlägen und Tritten angegriffen. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht, doch der Trafikant gab diesmal nicht so schnell auf. Er verfolgte den Gewalttäter, der mehrfach versuchte, ihn gewaltsam zum Aufgeben zu zwingen.

Doch trotz weiterer Schläge ließ sich der Trafikbetreiber nicht abhängen und lotste die Polizei zum Täter. Dieser konnte von den Beamten daraufhin angehalten werden. Der Trafikant musste aufgrund von Verletzungen an Kopf und Oberkörper erneut ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.