Festival La Gacilly in Baden: Fotograf(i)en zum Angreifen

Die Natur ist demnach auch ein beherrschendes Element der Ausstellung. Sei es in den Bildern der norwegischen Fotografin Tine Poppe, die verwelkte Blumen als Motiv haben, in Form der Vogelporträts der finnischen Fotografin Sanna Kannisto, wofür sie in der ganzen Welt herumreiste. Oder fotografische Reisen nach Grönland, wo sich „Himmel und Eis treffen“ – oder in die ebenfalls eisige Welt der Schlittenhunde. Eis ist etwa auch das Thema des norwegischen Fotografen Jonas Bendiksen, allerdings dokumentiert er das Schmelzen und Verschwinden der Gletscher im Himalaya und die Auswirkungen auf die Menschen.

Dem Wechselspiel Mensch – Natur wird bei „La Gacilly“ immer viel Platz eingeräumt. Der bekannte britische Fotograf Nick Brandt etwa beleuchtet eine Welt, in der für Tiere kaum mehr Platz ist, setzt (digital) einen Elefanten in einen Busbahnhof oder einen Schakal in eine Baugrube.

Die Fotografen wurden aber auch selbst zum Motiv. Freddy Langer, Redakteur der FAZ, Buchautor und Fotograf, lichtet seit 40 Jahren Prominente ab – nun auch seine Kollegen.

Selbst kann man sich noch bis 16. Oktober in Baden ein Bild machen.