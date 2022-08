Drei Menschen in NÖ von umgestürztem Baum getötet

In Minutenschnelle zog am Donnerstag das Unwetter in Niederösterreich auf. Offenbar viel zu schnell für drei Menschen in Gaming (Bezirk Scheibbs). Sie wurden am Donnerstagnachmittag von einem umgestürzten Baum getötet.

Laut KURIER-Informationen sei dieser aufgrund eines Blitzschlags zu Fall gekommen.

Identität noch offen

Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben im Bereich der Zellerrain Straße. Kurz vor 18.00 Uhr sei ein Notruf aus dem Bereich Holzhüttenboden wegen umgestürzter Bäume eingegangen. Auch von verletzten Personen war die Rede. Polizei, Rettungsteams zu Boden sowie Notarzthubschrauber rückten deshalb aus. Gegen 18.45 Uhr waren die drei Toten schließlich traurige Gewissheit.

Die Ermittlungen zur Klärung der Identität der Opfer sind jedoch noch im Gang, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager am frühen Abend auf Anfrage mit.