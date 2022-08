Es waren Minuten, in denen offenbar über dem St. Andräer See im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) in Kärnten von einem Moment auf den anderen ein heftiges Gewitter aufzog. Die dramatische, vorläufige Bilanz: zwei tote Mädchen und offenbar mindestens zehn Schwerverletzte.

"Die Sturmböen sind unvorhersehbar schnell aufgezogen, die Kinder wurden offenbar von entwurzelten, massiven Bäumen erschlagen. Sie hatten keine Chance", bestätigt Kärntens Polizeisprecherin Waltraud Dullnig eine Erstmeldung des Roten Kreuzes.

Chaotische Zustände am Unglücksort

Der Einsatz am Baggersee, der sich fünf Kilometer südlich der Stadt St. Andrä befindet, war am frühen Abend noch im Gange, die Rede war von völlig chaotischen Zuständen am Unglücksort. Rotes Kreuz und Feuerwehr standen im Großeinsatz, neben zahlreichen Rettungsfahrzeugen waren auch drei Hubschrauber von ÖAMTC und Polizei, sowie mehrere praktische Ärzte an Ort und Stelle. Vor Ort war die Rede von möglicherweise noch mehr Toten.

Mutter schildert plötzlich aufziehendes Unwetter

Wie plötzlich das Unwetter aufzog, zeigt auch eine Schilderung einer Mutter aus dem Lavanttal, das generell heftig von den Unwettern betroffen war: "Ich bin mit meiner Tochter am Pool gelegen, habe zu ihr gesagt, dass wir jetzt reingehen müssen. Wir haben es nicht einmal vom Garten ins Haus geschafft, da sind uns schon die Blumentöpfe und der Gartenzaun vom Nachbarn um die Ohren geflogen. Das war ein unfassbarer Orkan, der da so schnell aufgezogen ist. Da ist so viel zerstört, uns ist allen zum Weinen."

