Nach Unwetter-Räumung: Frequency-Festival geht weiter

"Bitte nehmt es ernst", sagte Jenner auf der Space Stage. Er riet, Zelte zu sichern, am sichersten seien Besucher in ihren Autos. Das Kerngelände wurde geräumt, die Hallen wurden für Besucher als Unterstand geöffnet. Zuvor war in der App des Festivals vor "starkem Gewitter und Hagel" gewarnt worden.

Rasche Entwarnung

Nach einer Stunde konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden. Die Regenschauer und Sturmböen waren vorübergezogen und der Festivalbetrieb wurde wieder fortgesetzt.

