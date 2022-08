Festnahmen am Frequency: Polizisten wurden attackiert

Bis zu 80 Polizisten sind pro Tag am Frequency Festival in St. Pölten im Einsatz. KURIER-Informationen zufolge mussten bereits zwei Personen festgenommen werden.

Gleich am ersten Anreisetag, am Dienstag, soll ein Beamter mit einem Verkehrsschild attackiert worden sein. Für den mutmaßlichen Täter war die Party vorerst vorbei, er wurde mit aufs Revier genommen.

Gäste in Rage

Am Mittwoch kam es ebenfalls zu wilden Szenen. So sollen zu einem Konzert viel zu viele Menschen geströmt sein, die Halle musste deshalb gesperrt werden. "Das hat den Unmut einiger Gäste ausgelöst", berichtet Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Dabei soll ein Festival-Besucher die Polizisten so massiv beschimpft haben, dass er ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Auch zu Raufereien soll es im Bereich der Veranstaltung gekommen sein.