Nach zwei Jahren Pause endlich wieder Frequency

Ein Herz und darunter in fetter, pinker Schrift: „Danke“: So begrüßt die FM4-Frequency-Website ihre Besucher. Denn die Freude darüber, dass das Festival nach zwei Jahren Pause heuer wieder stattfinden kann, ist nicht nur beim Veranstalter groß. Das Event ist seit Wochen ausverkauft und ein hoher Prozentsatz der Ticket-Besitzer hatte seine Karte schon für den Termin von 2020, der wegen der Pandemie zwei Mal verschoben werden musste.

Aber jetzt geht es endlich wieder los. Offiziell startet das FM4-Frequency am Donnerstag. Wer aber schon Mittwoch anreist, um sich die besten Plätze auf dem Campingplatz zu sichern, den erwartet ab 16 Uhr auf der Red-Bull-Stage das „Prequency“-Aufwärmprogramm. Mit dabei sind Eli Preiss, Yugo und Gayle, eine amerikanische Pop-Sängerin, die 2021 mit dem Song „ABCDEFU“ durchstartete und ihr im Oktober erscheinendes Debütalbum „A Study Of The Human Experience“ vorstellt.