Regen, Hagel, Blitz und Donner: Unwetter ziehen durch Österreich

Stromausfall

An der Kärntner Grenze zur Steiermark kam es laut ersten Informationen der Asfinag zudem zu einem Stromausfall, weshalb die Tunnelkette Pack auf der A2 in beiden Richtungen gesperrt wurde. Wie lange die Sperren dauern würden, war vorerst unklar.

Betroffen von dem Stromausfall war auch MotoGP-Serien-Weltmeister Marc Marquez, dessen Medientermin am Red Bull Ring in der Obersteiermark unterbrochen werden musste. „Sind wir eh noch sicher?“, fragte der Spanier im ersten Stock angesichts des „wackelnden“ Motorhomes an der Rennstrecke.

Zahlreiche Einsätze

Im obersteirischen Bezirk Liezen meldeten die Feuerwehren ebenfalls zahlreiche Einsätze wegen Unwetterschäden: Bäume waren auf Straßen gestürzt und hatten die Verkehrswege blockiert, hieß es seitens des Bereichsfeuerwehrkommandos Liezen. Betroffen waren unter anderen die Ennstal Bundesstraße (B320), die Schoberpassstraße (B113), die Gesäusestraße (B146) und die Pürggerstraße (L733).

Besonders heftig war das Unwetter im Gebiet zwischen Gröbming und Treglwang bzw. Admont, so die Feuerwehren. In Stainach sei ein Dach abgedeckt worden. Am Nachmittag standen vorerst rund 150 Männer und Frauen im Hilfseinsatz. Die Bereichswarnzentrale wurde aufgrund der hohen Anzahl an eingehenden Notrufen vorsorglich mit Disponenten nachbesetzt. Das Unwetter zog weiter Richtung Osten und kündigte sich in Graz zunächst mit Sturmböen an.

Nun wütet das Gewitter in Niederösterreich. Laut Ubimet wird es in knapp einer Stunde in Wien ankommen, hieß es gegen 17.30 Uhr. Die gute Nachricht: Das Unwetter würde sich nur kurz an einem Ort aufhalten, etwa 15 bis 20 Minuten. "Außer Regen kommt derweil nichts mehr nach", so Ubimet mit Blick auf die Wetterkarten. Mit Vorsicht sei jedoch vor allem aufgrund der heftigen Sturmböen zu rechnen. Diese können 80 bis 100 Kilometer pro Stunde schnell sein. Besser zuhause bleiben.