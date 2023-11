Fernwärme nicht mehr "leistbar": 500 Mieter vor den Kopf gestoßen

An die 200 aufgebrachte Bewohner der Robert Stolz Siedlung in Wiener Neustadt haben am Wochenende mit einer Protestaktion ihrem Ärger freien Lauf gelassen. Die Stimmung in der Wohnsiedlung mit rund 500 Mietern ist beim Teufel, seit die Bewohner die neuen Vorschreibungen für den Fernwärmebezug ihrer Heizung vor wenigen Tagen in der Post hatten.

Teilweise wurden die Gebühren um das Dreifache angehoben. Viele Bewohner beteuern, sich das Heizen der Wohnung bei dieser Preisexplosion nicht mehr leisten zu können.