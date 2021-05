Fast Fashion: Drei Niederösterreicher gegen „krankes System“

Am gestrigen Montag ging die Plattform unter www.ikonity.at online, ab Juni werden dann auch aktiv Altkleider gesammelt. Kundinnen und Kunden können Sachen, die sie nicht mehr brauchen, schicken – bzw. direkt vor der Tür abholen lassen. „Je nach Menge kaufen sie einen Gutschein und können den dann in neue Sachen unserer nachhaltigen Designer investieren.“ Um ein Kilo Gewand zurückzuschicken, kauft man etwa einen Gutschein um 10 Euro, den man dann direkt auf ein T-Shirt oder anderes einlösen kann.

„Wir sortieren die Kleidungsstücke dann und je nach Zustand, verkaufen wir sie genauso wieder, oder – was uns am liebsten ist – es wird neue Kleidung daraus, die man dann auch über Ikonity kaufen kann“, so der Gründer. Stoffliches Recycling sei allerdings sehr kapitallastig. „Das macht in Österreich keiner, aber falls doch, bitte melden“, hegt Dollfuss Hoffnungen.