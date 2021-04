Fahrtwind statt Meeresbrise: NÖ glaubt an Rekordsommer

Damit aus den Ausflugsgästen in Zukunft auch Nächtigungsgäste werden, setzt die NÖ Werbung vor allem auf den Radtourismus. Erstmals bieten die Destinationen 40 mehrtägige Packages an, bei denen sich das Land auf zwei Rädern erkunden lässt und den Gästen das Gepäck sogar hinterher chauffiert wird. Es gibt bereits 180 radfreundliche Betriebe, die voll auf diese Tourismussparte aufgesprungen sind. Beworben werden 10 Top-Radrouten, drei internationale Fahrradstrecken im EuroVelo-Verbund und über 4.000 Kilometer beschilderte Radrouten. Auch das Mountainbike-Angebot im Wienerwald, auf den Wexl-Trails, oder am Waldviertler Granittrail verzeichnet seit Corona einen regelrechten Boom.

Verhaltensregeln

Auf der neuen Webseite www.ausflug.at werden auch für weniger bekannte Ziele und Geheimtipps abseits der Massenströme die Werbetrommeln gerührt. Weil das gesteigerte Freizeitbedürfnis im vergangenen Sommer auch Konflikte mit Einheimischen, der Jägerschaft oder Grundbesitzern mit sich gebracht hat, propagiert die NÖ Werbung „Outdoor Fair-Play Regeln“. Dazu gehört beispielsweise, Naturschutzgebiete zu respektieren, den Müll bei Ausflügen nicht liegen zu lassen, Hunde an die Leine zu nehmen und Wild- und Weidetiere nicht zu verschrecken.

Ein wesentlicher Punkt um bei den Gästen zu punkten ist für Danninger ein flexibles Buchungsmanagement. Sollten Urlaube aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden können, müsse es kostenlose Stornierungen bis zu 74 oder 48 Stunden vor der Anreise geben.