Erste Ausflugsziele limitieren Gästezahl

Zu Entzerrung der Besucherströme will man für die Wandersaison zahlreiche „Geheimtipps“ verstärkt publik machen. Als Beispiele nennt Purt Wanderrouten um den Erlaufsee oder im Traisen-Gölsental den Naturlehrpfad bei Annaberg und den Wasserfallsteig bei Lilienfeld. Ein reichhaltiges Repertoire an „unentdeckten Wanderwegen“ bieten die Ybbstaler Alpen. Die Höhensteinrunde bei Lunz, die „Kogler Wasserfälle“ in Göstling oder der Kräutergarten am Königsberg bei Hollenstein gehören dazu. Der Schluchtenweg in Opponitz oder die Schmiedemeile in Ybbsitz sind immer einen Ausflug wert. Und wer den Schatten des mächtigen Ötschers spüren will, begibt sich auf die Sagenwandermeile in Lackenhof.

Auch auf www.wieneralpen.at werden eine Reihe von Ausflugszielen, Wanderungen und Radrouten vorgestellt, wo mit weniger Besucheransturm zu rechnen ist.