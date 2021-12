Weiterhin bleibe die Angebotsausweitung im öffentlichen Verkehr ein wichtiger Schlüssel zur Mobilitätswende, versichert Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. 100.000 zusätzliche Kilometer werden in in Wien, NÖ und dem Burgenland gefahren, österreichweit sind es 1,4 Millionen zusätzliche Kilometer. Das Land NÖ wird 2022 mit 145 Millionen Euro eine neue Rekordsumme für die Öffis aufwenden. Durch die Corona-Pandemie und vor allem in den Lockdown-Wochen schrumpften die Passagier-Zahlen in den ÖBB-Waggons um bis zu 40 Prozent. Aktuell ist die Auslastung durch den Schüler- und Berufsverkehr aber viel besser. Der Zuspruch für die im Frühherbst eingeführte dreistufige Öko-Öffi-Tickets ist ein Gradmesser, ob die Angebote angenommen werden. Innerhalb des VOR hätten rund 100.000 Menschen, davon der größte Teil Niederösterreicher, bereits Tickets gekauft, berichtet Schleritzko. „Hier gibt es noch deutlich Luft nach oben“, fordert er noch mehr Werbeaktivitäten für die Klimatickets.