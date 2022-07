Exportmotor beschleunigt auf Rekordgeschwindigkeit

Von „sensationell“, einem „gezündeten Turbo“ und dem „Wachstumskaiser“ sprechen Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und IV-NÖ Präsident Thomas Salzer, wenn sie die nun von der Statistik Austria veröffentlichten vorläufigen Exportzahlen 2021 kommentieren. Denn das Ergebnis könnte für NÖ nicht besser sein. Mit Warenexporten von 24,7 Milliarden Euro und einem Plus von 18,5 Prozent (bundesweit 16 Prozent) ist 2021 sowohl in absoluten Zahlen als auch bei den Zuwachsraten das erfolgreichste Jahr für die NÖ-Exportwirtschaft seit Langem. In den jüngsten zehn Jahren wurde nur 2018 die Export-Marke von 23 Milliarden Euro überschritten.

Noch 2020 hatte man pandemiebedingt mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Betont wird die große Bedeutung der Exportwirtschaft für NÖ. „Jeder zweite Euro und jeder vierte Arbeitsplatz hängen mit unseren Handelsbeziehungen mit dem Ausland zusammen. Daher ist es auch jetzt sehr wichtig, dass Niederösterreich weiter ein global vernetzter Standort bleibt“, so Danninger.