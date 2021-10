Positive Signale: Wirtschaft in NÖ wächst wieder kräftig

Die meisten Förderprojekte wurden seit Beginn der Corona-Krise im Bezirk Amstetten mit rund 311 Projekten bewilligt, gefolgt von St. Pölten-Land mit 259, Melk mit 239 und Baden mit 221 Projekten. Die höchsten Unterstützungsleistungen für Betriebe seitens des Landes wurden in folgenden Bezirken bewilligt: St. Pölten-Stadt mit etwa 21 Millionen Euro, Tulln mit über 9,7 Millionen Euro, Wiener Neustadt-Stadt mit rund 9,7 Millionen und Hollabrunn mit über 9,2 Mio. Euro.

Obwohl die Corona-Zahlen derzeit wieder deutlich steigen, befürchten Experten keinen neuen Rückgang der Wirtschaftsleistung. „Bereits 2022 werden wir in Niederösterreich deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen“, berichtet Christian Helmenstein, Leiter des Economica Institutes.

Betriebsansiedelungen

Dynamisch ist laut Danninger auch die Entwicklung bei den Betriebsansiedelungen. Von Jänner 2020 bis Ende September 2021 wurden von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, 170 Projekte betreut, die nach eigenen Angaben fast 2.200 neue Arbeitsplätze nach Niederösterreich brachten.

In den Krisenjahren 2020 und 2021 errichtete unter anderem die Vitana Salat- und Frischeservice GmbH in Guntramsdorf ihr neues Headquarter, der Biotech-Park der San Gruppe wurde in Herzogenburg eröffnet und auch die Ansiedlung der Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH in Wolkersdorf gefeiert.