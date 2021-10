NÖ: Anrainer verhinderten Großbrand in einem Mehrparteienhaus

Gefährliche Szenen spielten sich am späten Freitagabend in einem Mehrparteienhaus in der Mohnblumengasse in Wiener Neustadt ab. Laut Feuerwehr hatte die Fassade des Gebäudes Feuer gefangen, durch die offenen Fenster mancher Wohnungen war bereits Rauch eingedrungen.

Glutnester

Bevor die Löschkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hatten Anrainer die Situation bereits unter Kontrolle gebracht. „Die Anrainer haben mit einem Handfeuerlöscher aus dem Stiegenhaus den Entstehungsbrand weitestgehend abgelöscht. Das hat mit Sicherheit einen Großbrand verhindert“, berichtet Christian Pfeiffer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt. Die Einsatzkräfte waren in weiterer Folge damit beschäftigt, Glutnester zu löschen.

Die Brandursache ist noch unklar, an der Fassade werden derzeit aber Arbeiten durchgeführt.