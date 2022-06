Explosion von Kugelbombe: Trio muss nach Tod von Freund auf Anklagebank

Das Böller-Drama in der vergangenen Silvesternacht in Klausen-Leopoldsdorf im Bezirk Baden hat ein gerichtliches Nachspiel. Am 8. Juli müssen drei Freunde des getöteten 23-jährigen Feuerwehrmannes Manuel L. einen schweren Gang vor Gericht antreten. Die Kameraden im Alter von 24 und 25 Jahren wurden bei der Detonation ebenfalls teils schwer verletzt. Sie müssen sich unter anderem wegen des Verdachts der grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Manuel L. war in der Silvesternacht, wie berichtet, bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Klausen-Leopoldsdorf ums Leben gekommen. Obwohl der Tod des jungen Mannes bereits eine große Strafe für alle Beteiligten ist, wird der Fall nun auch gerichtlich aufgearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Anklage gegen drei Freunde des Opfers eingebracht.