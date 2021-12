Aktion scharf gegen illegale Böller aus dem Nachbarland

Im Kofferraum fand die Polizei dutzende pyrotechnische Gegenstände, für die ein entsprechender Fachkunde-Nachweis nötig wäre. Einer der sichergestellten Feuerwerkskörper war laut Polizei besonders gefährlich: Bei einer Zündung hätte dieser 100.000 Detonationen verursacht. „Bei den meisten beschlagnahmten Gegenständen fehlt, wie in Österreich vorgeschrieben, eine Produktbeschreibung in deutscher Sprache“, so Holub.

Telefonzellen gesprengt

In Kärnten wurden in der Nacht auf Mittwoch in Klagenfurt und Techelsberg je eine Telefonzelle mit Böllern gesprengt. Die Detonationen waren gewaltig, einzelne Teile flogen 40 Meter weit.

In Wien entdeckte die Polizei in der Inneren Stadt im Rucksack eines Jugendlichen 180 Böller der Kategorie F3. Für den Besitz dieser ist ein Mindestalter von 18 Jahren sowie eine behördliche Bewilligung erforderlich. In der Wohnung des 16-Jährigen fanden sich weitere illegale Böller, die sichergestellt wurden.

3.600 Euro Strafe

Feuerwerkscherzartikel (F1) wie Knallerbsen oder Tischfeuerwerke sind ab 12 Jahren freigegeben. Die Kategorie F2 (ab 16 Jahren) betrifft Vulkane oder Leuchtbatterien. Für Raketen der Kategorien F3 und F4 (Mittel- bzw. Großfeuerwerke) muss man 18 Jahre alt sein und einen Pyrotechnikausweis besitzen. Bei Verstößen drohen Strafen bis 3.600 Euro.