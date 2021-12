Pyrotechnik: 15 Fenster durch Explosion beschädigt

Mehrere Personen nahmen am Stefanitag in der Göttweihergasse in der Inneren Stadt einen lauten Knall sowie das Zerspringen von Fensterscheiben wahr. Zwei Unbekannte sollen den Bereich fluchtartig verlassen haben. Vor Ort fanden die Beamten Überreste eines pyrotechnischen Sprengsatzes, die auf die höchste Klasse F4 schließen lassen.

Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt, aber insgesamt 15 Fensterscheiben beschädigt. Das zersplitterte Glas wurde von Mitarbeitern der MA48 beseitigt.