Warnung vor illegalen Böllern: Worauf man achten muss

Deswegen führe die Polizei in den Grenzbezirken in der Zeit vor Silvester verstärkt Kontrollen durch. Rittmannsberger schätzt, dass es in der Saison 100 bis 150 Aufgriffe gibt. Auch in NÖ wird kontrolliert. Im Bezirk Mistelbach sind 2018 bis kurz vor Weihnachten 300 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt worden. „Wobei wir alleine in einem Auto 67 Kilo gefunden haben“, sagt Walter Schwarzenecker von der Polizei in NÖ. Auch er vermutet, dass es eine große Dunkelziffer gibt und vieles unentdeckt bleibt.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit rät, nur geprüfte Artikel zu kaufen, die Gebrauchsanweisung zu lesen, genügend Abstand zu halten und geeignete Abschussvorrichtungen zu verwenden.