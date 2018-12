Feuerwerk an Feinstaub: Dicke Luft zum Jahresanfang

Die steirische Landeshauptstadt ist freilich nicht die einzige, in der die Feinstaubbelastung wegen der Feuerwerke überhandnimmt: Je nach Region steigen die Werte am Neujahrstag auf ein Vielfaches des üblichen Tagesmittelwertes. So wurden in Wien schon Werte von 172 Mikrogramm gemessen, in Salzburg 134, in Innsbruck 123 Mikrogramm. Das hänge aber auch mit der Wetterlage zusammen, betonen die Experten des Umweltbundesamtes: So meldeten zu Neujahr 2017 zwei Drittel aller Messstationen in Österreich Überschreitungen, 2018 seien die Schadstoffe aufgrund der meteorologischen Situation „besser verteilt“ gewesen. Dennoch gab es in der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich massive Überschreitungen.