Experiment: So wollen 20 Familien die Klimaziele erreichen

Die Basisanalyse von jedem Haushalt liefert einen schnellen Überblick, wo jedes Familienmitglied am meisten verbraucht und wo die großen Hebel für eine Klimagasreduktion liegen. Dabei werden alle relevanten Bereiche angesehen: Mobilität, Ernährung, Konsum, Strom, Wärme, Haus und Urlaub. Erfasst wird das mittels einer für Baden angepassten App durch den Projektpartner Kairos, das Institut für Wirkungsforschung & Entwicklung aus Bregenz.

Die Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung sind CO₂-Äquivalente

(e). Es sind ungefähr 6,8 Kilogramm CO₂e, die jeder Mensch täglich durch all seine Handlungen ausstoßen darf, um unsere Welt und unser Klima im Gleichgewicht zu halten. In der App wird das in 100 Punkte umgerechnet. Jeder Mensch hat damit jeden Tag 100 Punkte zur Verfügung, um die Klimaziele zu erreichen.

Im Durchschnitt braucht derzeit ein Österreicher jedoch 450 Punkte oder 31 Kilogramm e pro Tag. Ob und wie diese enorme Reduktion im Alltag (ausgenommen berufliche Aktivitäten) machbar ist, soll der Test zeigen. Die Probanden dürfen auch Neues ausprobieren, wie etwa ein Elektro-Auto, eine Stromsparberatung oder einen klimafreundlichen Kochworkshop. Ende Juni sollen die Ergebnisse vorliegen.