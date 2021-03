Warum Frauen im Schach keine Chance haben

Die Frage lautet also nicht, warum Frauen im Schach schlechter sind, sondern warum so wenige von ihnen spielen. Dagmar Jenner, Obfrau des Wiener Frauenschachklubs „Frau Schach“ sieht einen der Gründe in der Geschichte. Schach war in Österreich lange Zeit ein Kaffeehaussport. Und da sich Frauen erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Kaffeehäusern aufhalten durften, waren sie auch vom Schach ausgeschlossen. Hinzu komme, dass sich Frauen in der männerdominierten Welt des Schachs nicht so wohlfühlen würden. Sie selbst spiele auch in einem gemischten Klub und habe es nicht nur einmal erlebt, dass männliche Kollegen ihre Überlegenheit betonten. „In männerdominierten Klubs wollen Männer Frauen die Welt erklären.“

Deshalb brauche es auch „Frau Schach“. Hier herrsche eine freundschaftliche Atmosphäre, niemand werde bewertet. Der Zutritt nur für Frauen werde streng kontrolliert. „Es gab immer wieder weiblich dominierte Schachtreffen, bei denen auch Männer mitgespielt haben. Doch beim nächsten Mal waren es schon fünf, und schließlich haben sie es komplett überrannt“, sagt Jenner. Deshalb gilt: „Selbst wenn Weltmeister Magnus Carlsen bei uns vorbeischauen würde, dürfte er nicht mitspielen.“

In Wien jedenfalls könnte der starke Männerüberhang im Schach auch an der Wirtshauskultur liegen. So spielen viele Klubs in Hinterzimmern von Gasthäusern, und das wirkt für junge Frauen nicht sehr einladend.