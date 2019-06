Ex-Partnerin in Krumbach erstochen: Messerstiche von Kamera gefilmt

Im Prozess war zu hören, dass Roland H. intime Nacktfotos an ihren Chef und Ehemann versandt hatte.

Auch Sylvia K. wurde den Protokollen zur Folge fast täglich verfolgt, in SMS und auf Facebook beschimpft und bloßgestellt. Eine Richterin verlas am Montag eines der Polizeiprotokolle: „Ich möchte nur wieder ein ganz normales Leben führen können“, gab Sylvia K. an.

Mord gegoogelt

Was die Tat anbelangt, ist Roland H. geständig. Zum Vorwurf des Psychoterrors ist der gelernte Spengler allerdings um keine Ausrede verlegen. Dass er bereits Monate vor der Bluttat auf Google die Begriffe „Tödliche Messerstiche“, „Schuldig bei Mord“ und „Erdrosseln wie lange dauert“ eingegeben hat, erklärt der Angeklagte so: „Ich bin ein Fan der TV-Serie Medical Detectives und habe immer einige Dinge davon gegoogelt.“

Ob ihm die Geschworenen das auch nur ansatzweise abnehmen, wird sich bei der Urteilsverkündung am Dienstag zeigen. Zuvor sind noch zahlreiche Zeugen am Wort. Wegen seiner schweren narzisstischen Persönlichkeitsstörung empfehlen die Gutachter eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.