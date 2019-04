Frauenmord in Krumbach: Das Protokoll des Versagens

Der Fall bestätigt eindrucksvoll, was von Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern und Opfervereinen massiv bekrittelt wird. Gegen Täter nach gewaltvollen Übergriffen lediglich ein Betretungsverbot auszusprechen, sei zu wenig. In den meisten Fällen bekommen sie nur ein „Gefährderblatt“ in die Hand gedrückt, in dem sie über Rechte und Pflichten informiert werden und den Kontakt zum Männer-Notruf bekommen.

Auch mit Roland H. hat niemals ein Psychologe ein Gespräch geführt. Das wäre laut Walzl jedoch auf Grund seiner „schweren geistigen und seelischen Abartigkeit“ ein erforderliches Instrument gewesen. Bereits im Dezember 2010 gab es gegen ihn die erste Anzeige samt Wegweisung, weil er seine Ex-Frau geschlagen hatte. 2011 wurde er wegen Körperverletzung gegen seine Frau zu einer Strafe von 320 Euro verurteilt.