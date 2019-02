Bluttat in Krumbach vom Verdächtigen nachgestellt

Eine Woche nach der gerichtlichen Tatort-Rekonstruktion nach dem Mädchenmord in Wiener Neustadt ist es am Mittwoch zum nächsten Lokalaugenschein nach einer Bluttat gekommen. Roland H., der im dringenden Verdacht steht Anfang Jänner in Krumbach im Bezirk Wiener Neustadt seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Fischmesser erstochen zu haben, wurde in Handschellen an den Tatort gebracht.