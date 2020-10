Ex-Ehefrau nach Streit mit Vollgas überfahren

Nach zwei Fällen von häuslicher Gewalt und Wegweisungen eskalierte die Lage am 5. Dezember des Vorjahres. Die Ex-Frau bekam einen Tipp, dass sich Erdinc T. wieder mit „Junkies“ herumgetrieben haben soll. Als er zu ihrer Firma fuhr, um in Erfahrung zu bringen, wer ihn verpfiffen hatte, geriet die Ex-Frau in Panik. Sie schrie um Hilfe, war allerdings alleine im Büro und versuchte zu flüchten. Während der 31-Jährige ihr Privathandy zertrümmerte, rief die Frau zwei Mal mit dem Firmentelefon den Notruf.

Der Streit verlagerte sich auf die Straße. „Ich weiß, ich bin zu weit gegangen, daher wollte ich einfach weg“, so der Angeklagte. Dass er extra zurückgeschoben hat, um Schwung zu holen, bestreitet er vehement. „Statt dem ersten Gang habe ich den Retourgang erwischt.“ Dies hält der Sachverständige für wenig plausibel. Bei dem Wagen muss man einen Widerstand überwinden, um den Retourgang überhaupt einlegen zu können.