Die Hochburgen der Parteien im Überblick

Die Hochburg der ÖVP war bei den Wahlen 2018 Japons im Bezirk Horn mit 81,04 Prozent. Am heutigen Wahlsonntag konnten die Schwarzen dort nur noch ein Ergebnis von 66,5 Prozent (-14,5 Prozent) erzielen. Doch wenige Kilometer weiter in Langau - ebenfalls im Bezirk Horn - gab es ein Plus von 3,4 Prozent. Es gilt als die neue Hochburg der Partei mit 75,6 Prozent.

SPÖ gewinnt in Traiskirchen

In der Heimat von Andreas Babler, der auf Platz 35. und damit am letzten Platz der Landesliste stand, hat die SPÖ 46,6 (- 3,8 Prozent) Prozent der Stimmen erreicht. Das ist das beste Ergebnis im Land. Bärnkopf (Bezirk Zwettl) war 2018 die SPÖ-Hochburg, dort kam man an diesem Wahlsonntag nur noch auf 45,8 Prozent ( - 5,6 Prozent). Über ein Plus freut sich die Partei auch in Ebreichsdorf (Bezirk Baden); Wolfgang Kocevar ist dort Bürgermeister, die SPÖ kommt auf 32,6 Prozent (+ 1,3 Prozent) und hat damit die ÖVP überholt, Diese hat nur noch 28,1 Prozent (- 7,1 Prozent).

In Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) hat die SPÖ ein Minus von 19,4 Prozent und ist auf 31,5 Prozent abgerutscht.