Erste Erfahrungen im Kontrollbezirk: Mehr Tests am Sonntag

Kontrollen

Zähneknirschend musste man im Bezirk Scheibbs am vergangenen Freitag die Ausreisekontrollen starten. Just an diesem Tag wiesen die Zahlen der AGES, wie berichtet, bereits wieder fallende Tendenz aus. Der Bezirk lag in den vergangenen Tagen wieder immer unter der gefürchteten 400er-Inzidenzmarke. Am Montag wies die Gesundheitsagentur Ages 297 Fälle im Siebentagesschnitt aus.

Die 18 Gemeinden im 41.000 Einwohner zählenden Bezirk beschrieb Bezirkshauptmann Johann Seper als sehr kooperativ. Um Infektionsketten brechen und den Bewohnern genügend Testmöglichkeiten bieten zu können, werde der Betrieb in den Teststraßen, wo es nötig ist, optimiert. Weil im Ötscherlandbezirk auch etliche große Industriebetriebe für Pendlerfrequenz sorgen, wurden mit diesen die Testprogramme in den eigenen Betrieben oder den Teststraßen in den jeweiligen Orten abgestimmt. Seper kündigte auch an, dass die Testmöglichkeiten auch an den Sonntagen verbessert werden. Da habe sich am ersten Sonntag mit den Ausreisebeschränkungen zusätzlicher Bedarf gezeigt. Die Leute wollten offenbar ein Testzeugnis für die Fahrt zur Arbeit am Montag oder Dienstag vorbereiten, erklärt Seper.

Disziplin

Die Disziplin in der Bevölkerung dürfte jedenfalls hoch sein. Bei über 1.300 Ausreisekontrollen der Polizei am Wochenende mussten nur 28 Autolenker ohne Testergebnis zurückgeschickt werden. Anzeigen gab es gar keine.