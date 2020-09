Erneuter Corona-Fall in Wr. Neustädter Lokalmeile

In der Herrengasse in Wiener Neustadt gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Nach Angaben des Rathauses vom Dienstag ist ein Kellner positiv auf Covid-19 getestet worden. Er habe am vergangenen Freitag und Samstag jeweils in der Zeit von 18.30 bis 2.00 Uhr in einem Lokal der Partymeile als Barkeeper gearbeitet.

Laut dem Betreiber der betroffenen Bar, den der KURIER erreicht hat, war der junge Mann noch vergangene Woche im Zuge des Massentests negativ auf das Virus getestet worden. Erst am Sonntag habe er über leichte Symptome geklagt. Das Lokal habe vor dem vergangenen Wochenende alle Mitarbeiter testen lassen. Erst mit den negativen Bescheinigungen dufte das Barpersonal in den Dienst, beteuert der Betreiber.

Die Stadt Wiener Neustadt rief all jene, die sich an einem der Abende ebenfalls in oder vor Lokalen der Herrengasse aufgehalten hatten, dringend zur Überwachung ihres Gesundheitszustands auf. Aufgrund der aktuellen Häufung von Fällen erging zudem der Appell der Gesundheitsbehörde, die Abstandsregelungen und präventiven Maßnahmen einzuhalten.