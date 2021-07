Erleichterung und weiter Skepsis zur Absage des Salzschlacke-Werks

„Das Projekt ist in der Vorbegutachtung und wurde noch nicht völlig für Kematen abgesagt“, heißt es bei der Bürgerinitiative „Entscheide mit“, die sich nach dem Kampf gegen die Alu-Schmelze SMA in den 1990er-Jahren nun wieder formiert hat. Ein Grund für die Skepsis ist, dass die Wopfinger-Schottergrube in der das Werk geplant wäre, seit 30 Jahren Baumit gehört. Aktuell liegt die Widmung Bauland-Betriebsgebiet darauf, was das Areal an der B121 zum interessanten Gewerbeareal macht.

Petition

Bei der SPÖ, die eine Petition gegen das Werk gestartet hat, herrscht Genugtuung. Der Stopp sei gut, meinte Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig, zu groß sei das Informationsdefizit der Bevölkerung gewesen. SPÖ-Nationalrat Alois Schroll bereitet eine parlamentarische Anfrage an die Umweltministerin vor.