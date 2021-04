„Er hat sich genommen was und wann er wollte“

Chef eines Familienclans

Die Anklageschrift sei wegen der wechselnden Gesetzeslage im großen Zeitraum schwer zu verstehen, sagte die Staatsanwältin. Doch im Kern handle es sich um einen großen abgekoppelten Familienclan, in dem der Angeklagte das Oberhaupt war. „Er hat sich mit Gewalt genommen was und wann er wollte, auch in sexueller Hinsicht“, schilderte die Anklagevertreterin. Drei heute erwachsene Frauen, eine davon fast 30 Jahre lang, sollen der Gewalt des Pensionisten, der drei Häuser besitzt, ausgesetzt gewesen sein.

Alle leiden unter massiven posttraumatischen Störungen und auch unter der Angst, der Clan könnte sich an ihnen rächen, so die Staatsanwältin. Zwei von ihnen forderten als Privatbeteiligte über ihre Anwältinnen 50.000 und 100.000 Euro Entschädigung. Die Anwältin des nicht geständigen Angeklagten kündigte Gegenwehr an. Zu allen Taten würden klare Hinweise fehlen. Auch genaue Zeitangaben gäbe es nicht. Die Hauptzeugin sei zudem Jahre später von einem anderen Mann vergewaltigt worden.

Ein Urteil ist vorerst noch ausständig. Die Richterin kündigte einen weiteren Prozesstag an.