Energiegemeinschaften: Lokal erzeugter Strom hilft lokal sparen

Die jüngste Stromabrechnung war für Romana Levier eine wahre „Erleuchtung“. Denn in den vergangenen vier Monaten hat sie sich rund 150 Euro erspart. Sie ist die erste Bezieherin von Gemeindestrom der Energiegemeinschaft Trumau (Bezirk Baden) . Womit sie Strom zum fixen Preis von zwölf Cent brutto pro Kilowattstunde statt sonst der marktüblichen rund 21 Cent bezieht.

Seit Anfang Juli wird in der Gemeinde mit rund 3.700 Einwohnern mittels der eigenen „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft“ für alle „Haushalte, Vereine, Klein- und Mittelbetriebe sowie die Gemeinde selbst“ Strom um nur zwölf Cent brutto pro Kilowattstunde angeboten. „Alle sparen damit sehr viel Geld“, sagt Bürgermeister Andreas Kollross (SPÖ) . Für Haushalte gilt eine Obergrenze von 2.500 kWh, für Betriebe und Vereine 4.000 kWh.

Zwei Vertreter der Nobile-Group, GGR Mag. Kerstin Bieringer, Romana Levier mit ihrer Tochter, Bürgermeister Andreas Kollross und Martin Blochberger (BLOCH3, Heimwatt) in Trumau.

Lokaler Energieverbrauch

Der Strom dafür wird durch Windkraftanlagen und Biogaswerke, aber vor allem durch lokale Photovoltaikanlagen (etwa auf den Dächern von Gemeindebauten) erzeugt. Das Modell will den lokalen Energieverbrauch fördern, die Abhängigkeit von externen Energieanbietern reduzieren und für eine nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien sorgen. Überschüssiger Strom kann in das allgemeine Netz eingespeist werden, was zusätzliche Einnahmen generiert.