Mehrheit stimmte in Weinviertler Gemeinde für Windkraftprojekt

Ein Windpark mit sechs Windrädern soll Erleichterung beim Strompreis für die Sulzer (Bezirk Gänserndorf) im Weinviertel bringen. Zumindest verspricht das das Windkraftunternehmen Ventureal der Brüder Blochberger und konnte wohl damit überzeugen: Bei einer Volksbefragung am Sonntag entfielen 495 (61,26 Prozent) von 808 abgegebenen Stimmen auf „Ja“ für das Projekt.

In einem neu entwickelten Strompreismodell gibt Ventureal für alle Haushalte und Betriebe in Sulz eine Preisgarantie auf 20 Jahre von sechs Cent für 500 kWh ab Anfang nächsten Jahres. Sobald die Windräder in Betrieb genommen werden können, sollen es bis zu 5.000 kWh pro Jahr sein. Laut Geschäftsführer Franz Blochberger wird das allerdings noch vier bis fünf Jahre dauern.

Es brauche günstige und nachhaltige Energielösungen, sagt Blochberger. „Deshalb haben wir den regionalen Stromanbieter ,Heimwatt’ entwickelt, mit dem wir die Menschen an der Energiewende beteiligen können und den Strom aus der Region direkt in ihre Steckdose liefern“, sagt Blochberger.

