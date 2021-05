Energieautarke Bäckerei aus NÖ liefert Dosenbrot für das Heer

"Schmeckt sensationell", lautete das Urteil von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Verkostung von Dosenbrot in der Bäckerei Deiser in Baden bei Wien am Freitag. Seit Anfang des Jahres beliefert die Bäckerei das österreichische Bundesheer mit Dosenbrot, der Betrieb erhielt in einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag für die Einsatzverpflegung.