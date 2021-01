„Bin nicht hier, damit alles so bleibt, wie es ist“

Kommt die große Heeresreform trotz der großen Aufregung darüber im Vorjahr?

Ich bin ja nicht hierher gekommen, um zu schauen, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn so toll war das ja offensichtlich nicht. Über das Heer wurde lange nur noch in Zusammenhang mit fehlendem Budget diskutiert. Wir werden uns daher gemäß dem neuen Risikobild aufstellen. Das ist jetzt fertig. Und die Reform wird heuer beschlossen.

Hat das Bundesheer schon eine Anfrage bekommen, beim Impfen zu helfen?

Wir haben schon seit dem Eintreffen der ersten Impfdosen

bei der Verteilung geholfen und stehen selbstverständlich mit unserer Expertise bereit.