Elektriker täuschte Opfer gelungene Tumor-OP vor: Dreieinhalb Jahre Haft

Christian R. (37) war gelernter Elektriker. Seine Leidenschaft galt aber eher kriminellen Doktorspielen. Auf Datingplattformen suchte er als Frauenarzt Dr. Senner oder Dr. Prokop nach Opfern für sein frivoles Treiben – und wurde fündig.

Bei Treffen in seinem Haus im Bezirk Wiener Neustadt soll er Frauen betäubt und die wehrlosen Opfer gynäkologisch „untersucht“ und schließlich ausgeraubt haben. Einer der Frauen fehlten danach 21.000 Euro. Für Schlagzeilen gesorgt hatte der Mann bereits Jahr 2012. Damals versuchte er im Zuge eines Überfalles, eine Geliebte mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch zu betäuben. Am Freitag wurde dem selbst ernannten Mediziner am Landesgericht Wiener Neustadt nun der Prozess gemacht. Zu den Vorwürfen des Raubes, der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung sowie der mehrfachen Körperverletzung bekannte er sich nur teilweise schuldig. Im Grunde stimme die Anklage, nur Betäubungsmittel will er keine eingesetzt haben.

Affäre auf Datingplattformen gesucht

Seine „Karriere“ als „Frauenarzt“ hatte er begonnen, weil es nach sieben Jahren in seiner Beziehung mit einer Krankenschwester nicht mehr rundgelaufen war. Deshalb suchte Christian R. auf Datingplattformen nach Affären und lernte eine Peruanerin kennen, die bereits 17 Jahre als U-Boot in Österreich lebte und daher auch nicht krankenversichert war. „Wir haben ein paar Monate hin und her geschrieben. Irgendwann hat sie mir anvertraut, dass sie auch gesundheitliche Probleme hat“, sagte der Angeklagte. Sie litt an einem Myom im Unterleib. „Ich wusste nicht, was das ist, aber ich habe es gegoogelt“, so der falsche Arzt. Nachdem er sich ihr Vertrauen erschlichen hatte, bot ihr Dr. Senner an, die 37-Jährige bei ihm zu Hause zu untersuchen und dabei den Eingriff vorzunehmen.