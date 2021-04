Drei Jahre Haft für Pärchen nach bewaffnetem Raub

Es war ein mehr als patscherter Versuch an Geld zu kommen, um sich Heroin oder andere Drogen zu kaufen. Ihre Sucht ist einem Pärchen zum Verhängnis geworden, als sie in der Hoffnung auf’s schnelle Geld am 23. Oktober in Trumau (Bezirk Baden) eine Trafik überfielen – und nicht mit dem Widerstand der resoluten Trafikantin rechneten.

Ciprian H. (29) und Katrin R. (28) hatten eine wenig harmonische Beziehung, trafen sich aber immer wieder, um ihrer gemeinsamen Drogensucht nachzugehen. Obwohl sie als Krankenschwester fast 2.400 Euro netto monatlich verdiente, warf die 28-Jährige den Job hin und war immer knapp bei Kassa. So wie ihr Ex-Freund. Als der Vater des 29-Jährigen nicht mehr als „Sponsor“ aushalf, „kamen wir auf die blöde Idee das mit der Trafik zu machen“, schilderte Ciprian H. am Dienstag beim Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt. Die Komplizin wartete in ihrem Wagen und entfernte für die Flucht vorsichtshalber das hintere Kennzeichen vom Pkw.