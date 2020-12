Pärchen nach Raubüberfall festgenommen

Nach dem Überfall auf einen Trafik in Trumau (Bezirk Baden) am Abend des 23. Oktober sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag um eine 28-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und einen 29-Jährigen aus Mödling.

Der Überfall lief so ab, dass der zunächst unbekannte Täter vortäuschte, ein Kunde zu sein. Er ließ sich ein Feuerzeug mit Gas befüllen und wollte dazu auch noch Zigaretten kaufen. Vor dem Bezahlen soll er plötzlich hinter das Verkaufspult der 59-jährigen Trafikantin gesprungen sein, sie mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Da die Frau angab, sie könne die Kasse nicht öffnen, versuchte der Täter diese gewaltsam zu knacken.

Es kam immer wieder kurz zu einem Gerangel zwischen Täter und Opfer, wobei es der Trafikantin schließlich gelang, ins Freie zu flüchten und um Hilfe zu schreien. Da der Täter die Kasse nicht öffnen konnte, nahm er zwei Stangen Zigaretten aus dem Lagerraum und flüchtete in die Kirchengasse, wo er in ein Fluchtfahrzeug sprang, an dem hinten keine Kennzeichentafel montiert war.

Das Duo war geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Tatwaffe war eine Softgun, die in der Nähe der Trafik sichergestellt wurde.