Erneut bewaffneter Überfall in Wiener Neustadt

Die Serie der bewaffneten Überfälle in Wiener Neustadt und Umgebung geht weiter. In der Nacht auf Mittwoch haben zwei teilweise maskierte Männer eine Tankstelle in der Wiener Straße überfallen und sind mit Bargeld als Beute geflüchtet. Die beiden weiblichen Angestellten des Überfalles blieben unverletzt.

Der Raub erinnert laut Polizei an eine Tat vom Abend des 16. Dezember des Vorjahres. Damals überfielen zwei, vermutlich junge Männer eine Tankstelle in der Ungargasse genau gegenüber der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt. Ein 29-jähriger Angestellter wurde damals an den Händen gefesselt und im Personal-WC eingesperrt.