Polizisten schossen aus Notwehr

Elf Monate hat es gedauert, bis die Justiz zu einer Entscheidung gekommen ist. Am 3. Juli 2014 wurde ein 21-jähriger Tankstellenräuber nach einer wilden Verfolgungsjagd in Neunkirchen durch neun Schüsse von Polizeibeamten tödlich getroffen (der KURIER berichtete). Die drei männlichen Polizisten und eine Frau müssen sich für den tödlichen Schusswaffengebrauch nicht vor Gericht verantworten. Nach genauer Prüfung hat die Staatsanwaltschaft (STA) Wiener Neustadt am Donnerstag das Ermittlungsverfahren gegen die Uniformierten eingestellt, erklärt Sprecher Erich Habitzl.

Was den bis zu dem Zeitpunkt völlig unbescholtenen Martin K. aus Felixdorf geritten hatte, dass er spätabends in Wiener Neustadt versuchte, eine Tankstelle zu überfallen, kann sich seine Mutter bis heute nicht erklären. Auch sein Pfadfinderführer Roland Steiner und Freunde hatten den 21-Jährigen als "ganz gewöhnlichen und lieben Burschen von nebenan" beschrieben.