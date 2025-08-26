Wo ist Elch Emil? Facebook-Fans in Sorge um sein Wohlergehen
Zusammenfassung
- Elch Emil streift seit etwa einer Woche durch Niederösterreich und hat eine eigene Facebook-Fanseite mit über 2.800 Mitgliedern.
- Die Fanseite wurde am Freitag gegründet und ruft dazu auf, Emil mit Respekt zu behandeln und nicht zu belästigen.
- In der Gruppe diskutieren Mitglieder über Emils Aufenthaltsort und Möglichkeiten, ihn sicher in die Natur zurückzubringen.
Elch Emil, der seit etwa einer Woche durch Niederösterreich streift, hat mittlerweile auch eine Facebook-Fanseite. Die Gruppe wurde am Freitag erstellt und zählte bis Dienstagnachmittag bereits mehr als 2.800 Mitglieder.
News vom Geweihträger gab es vorerst nicht. Am Montag soll er im Gemeindegebiet von St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) unterwegs gewesen sein.
"Emil der Elch" nennt sich die Fanseite. Ziel der Gruppe sei es "nicht, dass rücksichtslose Menschen das Tier verfolgen oder belästigen. Daher bitte immer daran denken: Jedes Tier ist mit Respekt zu behandeln und war zuerst auf dieser Welt".
Der Gast aus der Familie der Hirsche bewegt jedenfalls weiterhin die Gemüter. "Haben wir in Schönbrunn keine Elch-Dame für Emil?????", fragte am Dienstag eines der Mitglieder auf der Facebook-Fanseite.
Wo steckt Emil?
"Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn zurück in die Natur, in den Wald zu bringen", sorgte sich ein anderes. Gefragt wurde auch: "Wo ist er aktuell? Findet er wieder nach Hause?"
