Wo ist Elch Emil? Facebook-Fans in Sorge um sein Wohlergehen

Elch Emil, der seit etwa einer Woche durch Niederösterreich streift, hat mittlerweile auch eine Facebook-Fanseite. Die Gruppe wurde am Freitag erstellt und zählte bis Dienstagnachmittag bereits mehr als 2.800 Mitglieder.

News vom Geweihträger gab es vorerst nicht. Am Montag soll er im Gemeindegebiet von St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) unterwegs gewesen sein. "Emil der Elch" nennt sich die Fanseite. Ziel der Gruppe sei es "nicht, dass rücksichtslose Menschen das Tier verfolgen oder belästigen. Daher bitte immer daran denken: Jedes Tier ist mit Respekt zu behandeln und war zuerst auf dieser Welt".