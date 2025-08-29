Sorge vor Dehydration: Feuerwehr war für Elch "Emil" im Einsatz

Elch "Emil" hat am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Freiwilligen aus Baumgarten am Tullnerfeld in der Marktgemeinde Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln) stellten Behälter mit Wasser für den Geweihträger auf. Der Amtstierarzt hatte Sorge wegen möglicher Dehydration, bestätigte Kommandant Ludwig Laut einen Bericht des ORF Niederösterreich. "Emil" ist seit mittlerweile eineinhalb Wochen als Wahl-Niederösterreicher im Land unterwegs.

Der Einsatz in Anwesenheit des Amtstierarztes und der Polizei war Laut zufolge "kurz vor der Dämmerung" erfolgt. Neun Helfer der FF Baumgarten am Tullnerfeld seien ausgerückt und hätten mehrere Wasserbehälter platziert. Ob "Emil" getrunken habe, könne er nicht sagen, so der Kommandant am Freitag zur APA. Jedenfalls habe der Elch einen "Apfelbaum abgefressen".