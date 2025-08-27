Elch Emil erobert Oberwart: Gemeinden nutzen seine Wanderung für PR

Seit einigen Tagen bewegt sich Elch Emil quer durch Österreich – und sorgt dabei nicht nur in Niederösterreich und Wien, sondern nun auch im Burgenland für Aufsehen. Nach Stationen im Weinviertel und in Klosterneuburg tauchte der ungewöhnliche Wanderer im Südburgenland auf.

Besonders die Stadtgemeinde Oberwart nutzte den Hype auf Social Media und verkündete in einem augenzwinkernden Posting: „Breaking News aus Oberwart – Elch Emil gesichtet!“ Mit dem Zusatz „the best place for everything“ spielte die Stadt auf ihren Anspruch als vielseitiger Standort an. Die Meldung reiht sich ein in eine Serie humorvoller Auftritte Oberwarts im Netz. Erst kürzlich hatte sich die Stadt als Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2026 ins Gespräch gebracht.

Auch das Satireportal Tagespresse nahm Oberwart aufs Korn und schlug die Stadt als Ort für Friedensverhandlungen zwischen dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskij und dem russischen Diktator Wladimir Putin vor - US-Präsident Donald Trump fand diesen Vorschlag "so great". Doch nicht nur Oberwart sieht in Emil eine willkommene PR-Gelegenheit. Auch die steirische Nachbargemeinde Neudau meldete sich zu Wort.

Die steirische Gemeinde Neudau springt auf den aktuellen Hype auf - das Bild wurde von einer KI erstellt.