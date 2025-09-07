Elch "Emil" löst nächtliche Sperre der Westbahnstrecke aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine mehrstündige Sperre der Westbahnstrecke, zahlreiche schaulustige Fotojäger - Elch "Emil" hat am Samstagabend sowie in der Nacht auf Sonntag St. Pölten auf Trab gehalten. Bei seinem Streifzug durch die niederösterreichische Landeshauptstadt gab es auch immer wieder Polizeipräsenz. Der Hype um den Elch sorgt unterdessen weiterhin für Besorgnis bei Tierschützern.

Westbahnstrecke gesperrt In den Abendstunden hatte sich "Emil" auf den Gleisen des St. Pöltener Hauptbahnhofs bewegt. Die Folge war eine Unterbrechung der Westbahnstrecke. "Wegen Tieren im Gleisbereich (Emil) sind in St. Pölten Hbf bis voraussichtlich 21:30 Uhr keine Fahrten möglich", hieß es ursprünglich auf der ÖBB-Homepage. Kurz vor 1.00 Uhr wurde die Sperre der Strecke aufgehoben. "Wir mussten den Zugverkehr vorübergehend einstellen, weil sich der Elch auf den Gleisen im Hauptbahnhof in St. Pölten bewegt hat", bestätigte Christoph Gasser-Mair von den ÖBB am Samstagabend gegenüber noe.ORF.at. Experten riefen weiterhin dazu auf, dem Elch nicht zu nahe zu kommen.

Bereits vorher war der Geweihträger in der Landeshauptstadt zum echten Publikumsmagneten geworden. Wo Sichtungen von "Emil" bekannt wurden, scharrten sich oftmals mehrere Personen und zückten ihre Handys, um Fotos und Videos zu machen. "Emil" pirschte sich an St. Pölten heran Seit rund zweieinhalb Wochen ist Elch "Emil" als "Wahl-Niederösterreicher" im Bundesland unterwegs. Dabei entdeckte Emil auch den Weg in die Landeshauptstadt entdeckt. Nachdem er sich in den vergangenen Tagen an St. Pölten herangepirscht hatte, streifte er zuletzt dort umher. Auf der Facebook-Fanseite "Emil der Elch" wird das Tier weiterhin virtuell begleitet, verzeichnet wurden am Samstag mehr als 9.800 Gruppenmitglieder.

Blicken ließ sich "Emil" in den vergangenen Tagen immer wieder u.a. im St. Pöltener Stadtteil Pottenbrunn. Am Samstag gab es auch Sichtungen in anderen Bereichen der Landeshauptstadt. Der Elch dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein. Unterdessen wird auf Facebook der Weg des Elchs eifrig nachgezeichnet. Immer wieder finden sich auf der Fanseite auch Kommentare, mit denen "Emil" Gesundheit gewünscht wird. Hinzu kommen Appelle, das Tier auf seinem Weg durch das Bundesland möglichst in Ruhe zu lassen.