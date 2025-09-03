Emil ist wieder da: Der Elch ist auf der B1 unterwegs

Ein paar Tage lang fehlte von Emil jede Spur: Seit über zwei Wochen streift der Elch mittlerweile durch Niederösterreich, zuletzt wurde er in Würmla (Bezirk Tulln) gesehen. Dann tauchte der Artverwandte des Hirsches, der seit seiner Ankunft in Österreich einen regelrechten Hype auslöste, plötzlich unter.

Nun ist Emil wieder da. Er wurde auf der B1 bei Pottenbrunn Richtung St. Pölten gesichtet, wie Facebook-Posts belegen. Damit nähert er sich, nach Wien, der nächsten Landeshauptstadt.

Warnung an Autofahrer

Auf der Plattform wurden Autofahrer zur Vorsicht gemahnt. Die Sorge um den Elch ist nämlich groß; nicht nur, weil ein Unfall passieren könnte, sondern auch, weil zu viele Menschen "Emil" sehen wollen und ihn daher bereits verfolgt haben - ein Stressfaktor für das Wildtier.