Elch Emil: Polizei warnt vor Verfolgung des seltenen Gastes

Ein ungewöhnlicher Besucher sorgt derzeit im Weinviertel für Aufsehen: Elch „Emil“ wurde seit Mitte August mehrfach im Bezirk Mistelbach gesichtet – zuletzt zwischen Poysdorf und Großkrut sowie bei einem Wirtschaftspark in Mistelbach.

Die Polizei Niederösterreich bestätigte die Sichtungen und appellierte am Wochenende an die Bevölkerung: „Da es bereits Vorfälle gab, bei denen der Elch sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto verfolgt wurde, bitten wir darum, dies künftig zu unterlassen.“ Solche Handlungen könnten gefährliche Folgen haben.

Der Elch stammt vermutlich aus Polen und wanderte über Tschechien, wo er den Namen Emil erhielt, nach Österreich. Laut Mistelbacher Bezirksjägermeister Christian Oberenzer sei es „äußerst selten“, dass ein Elch in Niederösterreich auftaucht. Elche leben normalerweise als Einzelgänger, können über zwei Meter groß und bis zu 500 Kilogramm schwer werden.

In sozialen Medien ist Emil inzwischen zum kleinen Star geworden: Zahlreiche Fotos und Videos dokumentieren seine Route durch das Weinviertel. Die Polizei mahnt jedoch: Respekt vor der Natur hat oberste Priorität – Emil möchte „einfach nur leben“.